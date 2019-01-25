Yılmaz Erdoğan 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihini açıkladı

Yapımcı ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, sinema salonu işletmecileriyle yaşanan kriz nedeniyle vizyon tarihi ertelenen ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminin 1 Şubat’ta vizyona gireceğini duyurdu.
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın 1 Ocak olarak açıklanan vizyon tarihi sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında gelir dağılımı nedeniyle ertelenmişti.
Yılmaz Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Organize İşler Sazan Sarmalı 1 Şubat'ta sinemalarda, fragmanımız 16.00'da yayında!" dedi.