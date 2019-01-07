Bir süredir film yapımcıları ile sinema salonu işletmecileri arasında gelir dağılımı tartışması var. Yaşanan promosyon krizini değerlendiren Yılmaz Erdoğan, çarşamba günü konunun komisyona gireceğini söyleyen Erdoğan, "Bu hafta öyle ya da böyle bu iş netleşir diye düşünüyorum" dedi.

Yılmaz Erdoğan TRT'ye verdiği röportajı sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Kardeş kardeş işimizi yapalım, seyircimizi üzmeyelim" sözleriyle paylaştı.

Yıllık hasılatı 900 milyon liraya yaklaşan, her geçen gün büyüyen Türk sinema sektöründe son dönemde film yapımcıları ile Türkiye'deki 2 bin 939 sinema salonunun 905'inin sahibi işletmeci grup Mars arasında kriz yaşanıyor. Yapımcılar, bilet hasılatından kendilerine düşen payın yıllardır artmadığını, bunun sürdürülemez olduğunu savunuyor.

Salon işletmecilerinin patlamış mısır ve içeceğin ücretini müşteriden alarak, biletin esas payını düşük tuttukları iddiası promosyon krizinin kaynağı.

"Sorunun bu hafta çözüleceğine inanıyoruz"

Konunun en kısa sürede çözüleceğine inandığını söyleyen Yılmaz Erdoğan, "Bu hafta öyle ya da böyle bu iş netleşir diye düşünüyorum. Çarşamba diye duydum komisyona girecek. Benim gönlümden geçen bizim anlaşmamız ve işimizi yapmamız için illa bizi yasanın zorlamasına gerek yok ama olmuyorsa beklenebilir" dedi.

"Seyirci rekoru kırarsak maliyeti kurtarabiliyoruz"

Erdoğan, film yapma ve sinemada izleme maliyetlerinin arttığını ancak kazancın sabit kaldığını söyledi.

"Maliyetlerin hepsi arttı bir tek bizim biletten aldığımız pay artmadı. Seyircinin sinemaya gittiğinde ödediği para arttı, her şey arttı ama bir tek bu artmadı. 2014'ten beri kademeli olarak bu yönetim gelince Mars grubuna iş, artık sistem durdu. Seyirci rekoru kırılırsa maliyet kurtarma durumuna geldi ki anlaşılamaz şekilde başa döndük. Gene söylüyorum biz kavga gürültü peşinde değiliz. Seyircinin karşısında olmaz. Öyle şeyle filmlerde olur."

Erdoğan uzlaşmacı bir dil bulunursa krizin çözüleceğini de sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili torba yasada yer alan kanun teklifinin mecliste görüşülmesi bekleniyor.