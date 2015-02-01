Yılmaz Erdoğan: Ödül almak milli maçta gol atmak gibi bir şey

Avustralya'nın Oscar'ı olarak bilenen 'Australian Academy of Cinema and Television Arts'ta en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görülen Yılmaz Erdoğan, ödülün ardından pek çok tebrik mesajı aldığını belirterek “Böyle bir yurt çapında sevinç oluşması benim için çok tarihi bir şey. Çok mutluyum. Bu, milli maçta gol atmak ve maç kazanmak gibi bir şey. O yüzden çok onur duydum" dedi.

İbrahim Yıldız’ın DHA’da yer alan haberine göre, Son Umut filmindeki performansıyla Avustralya'nın Oscar'ı olarak bilenen 'Australian Academy of Cinema and Television Arts'ta en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görülen Yılmaz Erdoğan yurda döndü. Emirates Havayolları'na ait bir uçakla Abu Dabi aktarmalı İstanbul'a gelen Yılmaz Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık yarım saat boyunca valizinin gelmesini bekledi. Erdoğan, valizinin gelmesinin ardından “Ödül valizin içindeydi, Avustralya'dan getirdiğimiz ödülü az kalsın kaybediyorduk" diye espri yaptı. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Yılmaz Erdoğan valizinin çıkmasının ardından havalimanından ayrıldı.

‘Milli maçta gol atmak gibi bir şey’

Ödülün ardından çok sayıda tebrik mesajı aldığını aktaran Erdoğan “Böyle bir yurt çapında sevinç oluşması benim için çok tarihi bir şey. Çok mutluyum. Bu, milli maçta gol atmak ve maç kazanmak gibi bir şey. O yüzden çok onur duydum" dedi.



‘Ödül benim için sürpriz oldu’

Son Umut filminde rolünü İngilizce oynadığını hatırlatan Yılmaz Erdoğan, “Öncelikle bu rolü 'tam bir becerebilelim de mahcup olmayalım' diye düşünüyorsun. Doğrusu ödül düşünemiyorsun. O yüzden ödül benim için ciddi bir sürpriz oldu. Rolün kendisi zaten sürprizdi. Ödül iyiden iyiye sürpriz oldu. Ama bu öykü, bizim için çok çok özel bir öykü. Çanakkale meselesi. Başka şeye benzemiyor. Her yönüyle milli bir konu bu. Dolayısıyla onu çok iyi yapmak zorundaydık. Ben de, Cem de ve bütün arkadaşlar da elimizden gelenin en iyisini yaptık" diyerek sözlerini tamamladı.