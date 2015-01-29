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Kültür-Sanat

Russel Crowe'un 'Son Umut'u Yılmaz Erdoğan'a Avustralya Oscar'ını getirdi

Yılmaz Erdoğan’ın ödül aldığı kategoride dünyaca ünlü aktörler Robert Pattinson, Patrick Brammall ve TJ Power da ödül için yarıştı

29 Ocak 2015 18:02

Avustralyalı ünlü aktör Russell Crowe’un büyük kısmı Türkiye’de çekilen filmi “Son Umut“ta (The Water Diviner) Cem Yılmaz’la birlikte rol alan Yılmaz Erdoğan, Avustralya’nın Oscar’ı olarak kabul gören “Australian Academy of Cinema and Television Arts“ta “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı.

Erdoğan’ın ödül aldığı kategoride yarışan diğer oyuncular ise dünyaca ünlü aktörler Robert Pattinson, Patrick Brammall ve TJ Power idi. Sydney’de gerçekleşen ödül töreninde “Son Umut” filmi 8 dalda aday gösterildi.

Türkiye’de 26 Kasım’da vizyona giren film Avusturalyalı bir adamın Çanakkale Savaşı esnasındahaber alamadığı 3 oğlunun izini sürmesini konu alıyordu.

 

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