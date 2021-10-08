Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu "Kin" Netflix'te yayında

Güney Kore yapımı "The Grudge"dan uyarlanan "Kin" filmi, Netflix'te yayınlandı.

Filmin başrollerini Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy ve Duygu Sarışın var.

Filmde başkomiser Harun karakteri (Erdoğan) mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlama sonrası evine dönerken taksi şoförünün saldırısına uğrar.

Kendi savunurken işlediği cinayet vakası emniyete ulaşınca Harun kendi işlediği cinayetin failini aramaya başlar.

Yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda daha önce ''Gönül İşleri'' ve ''Çok Uzak Fazla Yakın'' gibi yapımların yönetmenliğini üstlenen Türkan Derya oturuyor.