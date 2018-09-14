Yılmaz Erdoğan duyurdu; Vizontele 3 geliyor

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Van'ın Gevaş ilçesinde bu yıl 3'sü düzenlenen 'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği'nde Vizontele serisinin 3. filminin çekileceğini duyurdu.

Gevaş ilçesinde, 2001 yılında Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Vizontele' filmindeki 'Deli Emin' tiplemesi'nden esinlenerek yapılan 'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği'nin 3'üncüsü bu yıl 'Bisikletini al gel' sloganıyla düzenlendi.

Şenlik öncesi, Gevaş Belediye binasının balkonunda konuşan Erdoğam, "Deli Emin Bisiklet festivalini ilk duyduğumdan bu yana çok beğendiğim. Bir türlü ilk iki festivale gelemedim. Hatta buna da gelemiyordum. Organize İşler 2'nin çekimleri kısa bir süre önce bitti. O filmin montajı falan yapılırken çıkıp geldim. Bu kadar coşkulu bir kalabalığı kırmak olmazdı. İyiki de gelmişim çok mutluyum geldiğim için. Buraya gelişim yıllar sonra eve uğramak gibi bir şeydi" dedi. Vizontele filminin 3'üncü serisinin de çekileceğinin müjdesini veren Erdoğan şöyle devam etti:

"Gevaş gördüğüm kadarıyla çok gelişmiş. Meydan yapılmış, belediye binası yapılmış. Gelişme hepimizin istediği bir şeydir ama dokuları koruyunca bu daha güzel olur. Benim çok sevdiğim, aşık olduğum toprak evlerin sayısı azalmış. Gevaş iyi yolda, gördüğüm kadarıyla eski neşesi de yerinde. Vizontele'de biz de oynadık, başka arkadaşlar da oynadı ama filmin başrolünde Gevaş vardı, Artos Dağı vardı.

Vizontelenin üçüncü filmini düşünüyorum. Tabii zamanlamasını falan çok tartışıp konuşmamız gerekiyor. Ama 'Senin kafanda bir hikaye var mı derseniz', var. Çünkü Vizontele 1'in neşesi yüksektir. Vizontele Tuuba'nın morali biraz daha bozuktur ve ben hikâyeyi öyle morali bozuk bitirmek istemem. O yüzden 3'ncü filmde, Vizontele 1'in coşkusuna benzeyen bir öykü var kafamda. Buraya geliş amaçlarımdan biri de bunu tahlil etmek, o yapıya, mekana da bakmak aslında. Galiba kesin bu filmi yapacağız."