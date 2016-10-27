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"Yılmaz Erdoğan-Belçim Bilgin çifti ikinci çocuğa hazırlanıyor"

Belçim Bilgin: Rodin’le bunu konuşuyoruz fakat burada söylemesi beni şaşırttı...

27 Ekim 2016 10:54

İki yıldır ayrılacakları iddia edilen Yılmaz Erdoğan-Belçim Bilgin çiftinin konuşulanların aksine ikinci bebek planı yaptığı, bebeğin adını bile belirledikleri ortaya çıktı.

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan’ın yeni filmi ‘Ekşi Elmalar’ın galası önceki akşam Maslak Uniq Arena’da gerçekleşti. Film oyuncularının tam kadro katıldığı geceye ünlü isimler akın etti.

Erdoğan çifti, gösterimin ardından Bebek’teki Kulis’te düzenlenen after partiye el ele geldi.

Belçim Bilgin, galaya oğlu Rodin’le katıldı. Londra’ya taşınmadığını belirten oyuncu “İşlerim ve Rodin’in eğitimi için sık sık gidiyorum” dedi. Rodin’in “Kardeş istiyor musun” sorusuna verdiği “Erkek kardeş istiyorum. Adı Kerim olacak” cevabı üzerine Bilgin, “Bunu Rodin’le konuşuyoruz fakat burada söylemesi beni şaşırttı. Hayırlısı olsun” dedi.

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