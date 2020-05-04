Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'e köpeğinin öldüğünü söyleme, adamı orada kaybedebiliriz

Geçtiğimiz günlerde köpeği Mess'in ölümünü Korkut'a kimsenin söylememesi üzerine Acun Ilıcalı, Korkut'un ailesinden talep geldiğini ve salı günü eleme konseyinde kötü haberi vereceğini söylemişti. Ilıcalı, “Ersin’in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Korkut'un akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'ya telefon açarak bunu yapmaması gerektiğini söyledi. Ilıcalı, "Yılmaz Erdoğan bana ‘söylersek adamı orada kaybedebiliriz’ dedi. Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, bütün aile mutabakata varırsa o zaman söylerim. Bana ailesi 'söyle' demişti ama, Yılmaz Erdoğan da 'söyle' derse açıklarım. Ben söylemeye çok meyilli değilim açıkçası” dedi.