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Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'e köpeğinin öldüğünü söyleme, adamı orada kaybedebiliriz

04 Mayıs 2020 22:10

Acun Ilıcalı, Survivor'daki Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğü haberini konseyde açıklayacakken devreye Korkut'un akrabası ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan girdi. Erdoğan, Acun Ilıcalı'ya “Kötü haberi vermek için biraz bekle" diye telefon açtı.

Geçtiğimiz günlerde köpeği Mess'in ölümünü Korkut'a kimsenin söylememesi üzerine Acun Ilıcalı, Korkut'un ailesinden talep geldiğini ve salı günü eleme konseyinde kötü haberi vereceğini söylemişti. Ilıcalı, “Ersin’in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Korkut'un akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'ya telefon açarak bunu yapmaması gerektiğini söyledi. Ilıcalı, "Yılmaz Erdoğan bana ‘söylersek adamı orada kaybedebiliriz’ dedi. Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, bütün aile mutabakata varırsa o zaman söylerim. Bana ailesi 'söyle' demişti ama, Yılmaz Erdoğan da 'söyle' derse açıklarım. Ben söylemeye çok meyilli değilim açıkçası” dedi.  

Yaşanan son gelişmenin ardından Ilıcalı, Korkut'a köpeğinin öldüğünü söylemekten vazgeçtiğini açıkladı. 

Ne olmuştu?

Survivor'da iki takımın mücadele ettiği yarışın kazananı ünlüler olmuş, yarışmacılara galibiyet sonrası ailelerinden bir kişi ile WhatsApp'ta canlı yazışma hakkı verilmişti. Ersin Korkut, kardeşi Erdoğan Korkut ile görüşmüştü.

Yarışmaya gelirken köpeğini yakın dostuna emanet eden oyuncu, kardeşine "Mess nasıl?" diye sordu. Erdoğan Korkut, abisine Mess'in öldüğünü söyleyemezken, "İyi Mesut'ta... Sıkıntı yok" demekle yetindi.

Ersin Korkut'un 'her şeyim' dediği köpeği Mess, yarışma başladıktan bir hafta sonra araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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