Yılman: Kılıçdaroğlu, ekibine "Şahsımla ilgili adaylık mevzusu açıldığında, Meral Hanım’ın ifade ettiği biçimde cevap verelim" demiş

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda aksiyon alma çıkışlarının ittifak ortakları İyi Parti ve Saadet Partisi’nde rahatsızlık yarattığına" ilişkin yazısının ardından, CHP liderinin, yakın ekibine "Şahsımla ilgili adaylık mevzusu açıldığında, Meral Hanım’ın ifade ettiği biçimde cevap verelim" dediğini aktardı.

Yılman, "CHP’den hem de diğer ortaklardan çok fazla geri dönüş aldığını" söylerken, "Tarafıma aktarılanlar; 'off the record' kaydıyla olduğu için yazamıyorum ancak şu kadarını söyleyeyim… Mesaj alınmış…" dedi.

Yılman, yazısına şöyle devam etti:

"Yani dünkü yazıda aktardığım İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz günlerde FOX TV’de, İsmail Küçükkaya’nın yayınında söyledikleri CHP tarafından algılanmış. Hatta hemen o gün yaşanmış bu gelişme… Ve hatta Kemal Bey yakın ama dar kadrodaki ekibine; 'Bu hususa artık dikkat edelim. İttifakımıza zarar verecek açıklamalardan lütfen uzak duralım ve şahsımla ilgili adaylık mevzusu açıldığında, bu yönde bir sual geldiğinde lütfen Meral Hanım’ın ifade ettiği biçimde cevap verelim…' demiş."

Akşener ne demişti?

Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'ya, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şu açıklamayı yapmıştı:

"Ben mesela kendimle ilgili çok net bir şey söyleyeyim. Şahsi bir hedefe adım atmıyorum, atmayacağım. Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var ama bugünden bunları konuşmanın aradaki birlikteliğe zarar verebileceğini düşündüğüm için, yani seçim zamanı bunun oturulup konuşulması lazım. Daha erken, yeni kurulmuş siyasi partiler var, o partilerin adımlarını nasıl atacaklarını görmemiz lazım. Ama ben Meral Akşener olarak, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener olarak bu birlikteliğe zarar verecek, bunu bozmaya yönelik hiçbir adım atmayacağım. Bunu da sizin aracılığınız ile söyleyeyim!"

TIKLAYIN - "Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı yönündeki tavrı ve çevresindekilerin açıklamaları, Millet İttifakı’nın diğer ortaklarında rahatsızlığa sebep olmuş"