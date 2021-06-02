"Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı yönündeki tavrı ve çevresindekilerin açıklamaları, Millet İttifakı’nın diğer ortaklarında rahatsızlığa sebep olmuş"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, "Gelen kulislere göre; Kılıçdaroğlu’nun son dönemde aday olacağı yönünde sergilediği tavır ve yakın çevresindeki bazı isimlerin yaptıkları açıklamalar Millet İttifakı’nın diğer ortaklarında bayağı bir rahatsızlığa sebep olmuş" dedi.

Yılman, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, aday olacağını neredeyse ilan eden Kılıçdaroğlu’nun bu erken çıkışlarına pek anlam veremedikleri ve hatta kendi aralarında da bu durum üzerine bir telefon trafiğinin gerçekleştiği iddia ediliyor. Tabii bu bir iddia ve liderlerin bizzat kendilerinden teyidi çok mümkün değil ama böyle bir rahatsızlık olduğunu öne süren kaynaklarımdan biri ispat için önemli bir noktaya dikkat çekti" ifadesini kullandı.

Akşener'in geçen Perşembe sabahı İsmail Küçükkaya’nın FOX TV’deki programınında "Ben mesela kendimle ilgili çok net bir şey söyleyeyim. Şahsi bir hedefe adım atmıyorum, atmayacağım. Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var ama bugünden bunları konuşmanın aradaki birlikteliğe zarar verebileceğini düşündüğüm için, yani seçim zamanı bunun oturulup konuşulması lazım. Daha erken, yeni kurulmuş siyasi partiler var, o partilerin adımlarını nasıl atacaklarını görmemiz lazım. Ama ben Meral Akşener olarak, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener olarak bu birlikteliğe zarar verecek, bunu bozmaya yönelik hiçbir adım atmayacağım. Bunu da sizin aracılığınız ile söyleyeyim!" dediğini hatırlatan Yılman, şöyle devam etti:

"Çok açık söylüyorum… O kaynağım söyleyince haberdar oldum… Fakat eğer o an izlemiş olsaydım da yine bu yazıyı yazardım.

Çünkü Meral Akşener, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere ve tabii 'gazcı' ekibe… 'Bu ne acele beyler! Biraz sakin olun! En nihayetinde adayı beraber belirleyeceğiz değil mi?' dercesine… Son dönemde adaylıkla ilgili yaptıkları açıklamalarından, çıkışlarından rahatsız olduğunun bariz biçimde mesajını veriyor. Yanılıyor muyum?"