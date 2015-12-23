Yıllardır içtikleri çayda 'kokain' çıktı

İtalya'da yıllardır "Peru çayı" adı altında satılan "delisse alla coca" çayında kokainin etken maddesi "kokain hidroklorür" bulunduğu tespit edildi. Gıda güvenliğinden sorumlu polis birimi Nas, delisse alla coca çayını "tehlikeli gıda maddesi" ilan ederken, Sağlık Bakanlığı'nın da bu ürünün tüm AB ülkelerinden geri çekilmesi için bir alarm yayınlaması bekleniyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Cenova kentinde otobüs şoförlüğü yapan 37 yaşındaki Roberto isimli bir adamın rutin sağlık tahlillerinde kokain kullandığı belirlendi. Ancak 10 yıldır bu mesleği yapan ve sicili tertemiz olan Roberto tahlilleri yapan doktora, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını, yalnızca sağlık kontrolünden önce iki bardak "Peru çayı" içtiğini söyledi. Roberto, Cenova'da etnik ürünler satan bir mağazadan aldığı "delisse alla coca" isimli çayı "enerji verdiği" için arada sırada içtiğini anlattı.

Kokainin etken maddesine rastlandı





Doktor, Roberto'nun iddiasının doğru olup olmadığını test etmek için bu çaydan iki bardak içerek kendisine uyuşturucu testi yaptı. Kendisine yaptığı tahlillerde de kokain izine rastlaması üzerine de gıda güvenliğinden sorumlu polis birimi Nas'a haber verdi.



Polisin mağazadan aldığı çay örneklerinde yapılan incelemelerde, Güney Amerika'dan ithal edilen "delisse alla coca" çayında, kokainin etken maddesi "kokain hidroklorür" bulunduğu tespit edildi.



Cenova'daki mağazanın söz konusu çayı yıllardır Milano'daki bir Perulu toptancıdan satın aldığı belirlendi. Milano'daki satıcı hakkında soruşturma açılırken, kokain içeren çayın gümrük kontrollerinden nasıl geçtiğiyle ilgili de inceleme başlatıldı.



"Delisse alla coca" çayını "tehlikeli gıda maddesi" ilan eden Nas, çayın İtalya'nın diğer bölgelerinde de satılıp satılmadığını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı'nın da bu ürünün tüm AB ülkelerinden geri çekilmesi için bir alarm yayınlaması bekleniyor.

Peru, Şili, Bolivya ve Kolombiya'da yasal





"Delisse alla coca" gibi kokain bazlı çayların Güney Amerika'da özellikle And Dağları bölgesinde yüksek rakımın yol açtığı rahatsızlıklara karşı kullanıldığı biliniyor.



Bu çaylarda kullanılan koka yaprağı Peru, Şili, Bolivya, Kolombiya gibi ülkelerde yasal olsa da 1961 tarihli BM sözleşmesine göre "yasa dışı madde" kabul ediliyor.