Yıllarca iki evi birden idare etmiş!

2000 yılında Alice Alexander adlı kişinin Ming'i satın almasıyla başladı. Alexander ailesi, 2005'ten itibaren kedinin eve giderek daha geç geldiğini fark etti.

Bunun üzerine endişelenen Alexander ailesi eve artık nadiren uğrayan kediyi aramaya koyuldu. Mahalleye afişler asan Alexander ailesinin çabaları sonuçsuz kaldı. Ancak 4 yılın ardından Ming, aileye üzerinde farklı bir isim yazan tasmasıyla döndü.

Aile, tüyleri taranmış ve iyi görünen kedinin dışarıda değil başka bir evde yaşamaya başladığını anladıktan sonra sokaklara tekrar afişler astı ve yeni sahibi bulmaya çalıştı. Birkaç gün sonra telefonları çalan Alexanderlar ikinci sahip Smith ailesiyle sonunda tanıştı.

Smith ailesi, Cleo adını verdikleri kedinin ailenin bir parçası olduğunu ve ona çok alıştıklarını belirtirken Alexanderlar da kedilerini çok sevdiklerini ve diğer ailenin taşınmasından endişe duyduklarını belirtti.