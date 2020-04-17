T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yıllar sonra Instagram hesabı açan Johnny Depp, sosyal medyanın gündemine oturdu

17 Nisan 2020 16:24

Ünlü oyuncu Johnny Depp, dün gece Instagram hesabı açarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede 2,1 milyon takipçiye ulaşan Depp, ilk paylaşımına "Herkese merhaba. Şimdi sizin için bir şeyler çekiyorum. Bana bir dakika ver" notunu düştü.

Amerikalı oyuncu Johnny Depp, yıllar sonra Instagram hesabı açtı. Hesabını açıp, hayranlarını selamladıktan kısa süre sonra takipçisi artmaya başlayan Depp, mumlarla çevrili bir yerde çekilmiş fotoğrafını yayınladı ve fotoğraf 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaşan, ardından da takipçi sayısı 2,1 milyona yükselen Depp, fotoğrafın ardından ise bir video yayınladı. 

ETİKETLER

Johnny DeppInstagramjohnny depp official instagramjohnny depp resmi hesap
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24