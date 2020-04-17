Yıllar sonra Instagram hesabı açan Johnny Depp, sosyal medyanın gündemine oturdu

Ünlü oyuncu Johnny Depp, dün gece Instagram hesabı açarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede 2,1 milyon takipçiye ulaşan Depp, ilk paylaşımına "Herkese merhaba. Şimdi sizin için bir şeyler çekiyorum. Bana bir dakika ver" notunu düştü.

Amerikalı oyuncu Johnny Depp, yıllar sonra Instagram hesabı açtı. Hesabını açıp, hayranlarını selamladıktan kısa süre sonra takipçisi artmaya başlayan Depp, mumlarla çevrili bir yerde çekilmiş fotoğrafını yayınladı ve fotoğraf 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaşan, ardından da takipçi sayısı 2,1 milyona yükselen Depp, fotoğrafın ardından ise bir video yayınladı.