Yılın üçüncü pazartesi günü 'en depresif gün' mü?

Dünya çapında 21 Ocak Pazartesi günü, "yılın en depresif günü" olarak anılıyor. 'Pazartesi sendromu' (Blue Monday) olarak da bilinen ocak ayının üçüncü pazartesi gününde insanlar, ruhsal anlamda enerjilerinin düşük ve kendilerini üzgün hissediyor.

Euronews'in haberine göre, psikolog doktor Cliff Arnall, 2005'te yayınladığı formüle göre ocak ayının üçüncü pazartesi gününü, yılın 'en depresif günü' olarak ilan etmişti.

Formül şöyle belirtilmişti:

( [W + (D-d)] x TQ ) / M x NA

W=Hava durumu

D=Borç

d=Aylık maaş

T= Noel'den sonra geçen süre

Q=Başarısızlıkla sonuçlanan bir denemeden sonra geçen süre

M=Düşük motivasyon

NA=Harekete geçme ihtiyacı

Yılbaşında ve Noel'de hediye almak için girilen kredi kartı borçları ve kötü hava koşulları gibi etkenlerin birleşmesi ile ileri sürülen Blue Monday'e eleştiriler de söz konusu.

'Blue Monday' bilimsel argümanlardan yoksun olmakla eleştirilmenin yanı sıra, konsept ayrıca turizm şirketlerinin tatil kampanyalarını satışa sürebilmesi ve alışveriş mağazalarının ellerindeki depoları azaltmak için ortaya çıkarılan bir gün olduğu yönünde tepkiler alıyor.

Nörobilim uzmanı Dean Burnett, İngiliz gazetesi The Guardian'a verdiği söyleşide, "Bu tarz inanışlar insanların bilime ve özellikle psikoloji bilimine inanışlarını zedeliyor. İnsanların ciddi anlamda mücadele ettiği depresyonu sanki geçici ve azımsanacak bir deneyimmiş gibi gösteriyor" diyerek Blue Monday konseptini sert şekilde eleştirdi.