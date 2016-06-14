Yılın Kadın Girişimcisi yarışmasına başvurular başladı

Türkiye'de toplam 98 bin kadın girişimci bulunuyor. Bu sayının daha da artması ve kadınların girişimciliğe teşvik edilmesi için her yıl düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması için başvurular başladı.



KAGİDER, Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi’nin işbirliğiyle düzenlenen ve bu yıl 10’cusu yapılacak olan yarışmaya katılabilmek için başvuru sahiplerinin Türkiye’de yaşaması ve hakim ortak olduğu işletmenin yıllık cirosunun 40 milyon TL’nin altında olması gerekiyor.

Yarışmanın değerlendirmesi ise risk alma, cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerinde farklılaşma, finansal yapı, yöre ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı olma, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirme kriterlerine göre yapılacak.

Yarışmanın jüri koltuğunda Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar ve Capital-Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş yer alıyor.

Girişimci kadınların kendi güçlerinin farkına varmalarını, hikayelerini daha geniş kitlelere duyurmalarını ve cesaret kazanmalarını sağlayan yarışmada, 'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi' 30.000 TL’lik ödülün sahibi olacak. 'Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci', 'Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci' ve 'Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi' kategorilerinin kazananlarına ise 25.000 TL’lik ödüller verilecek.

Yarışmanın son başvuru tarihi ise 31 Temmuz 2016. Yarışmanın kazananları 13 Ekim 2016 tarihinde yapılacak ödül töreni ile açıklanacak.