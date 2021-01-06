Yılın ilk müzik festivali Milyonfest Online'da 5 günde 15 sanatçı sahne alacak

2021 yılının ilk müzik festivali "Milyonfest Online", 14-18 Ocak tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. 5 gün boyunca canlı yayınlanacak festivalde 15 sanatçı sahne alacak.

Milyon Yapım, 2021 yılının ilk festivalini online olarak gerçekleştirecek. Festivalde Sertab Erener, Duman, Athena, Pentagram, Ceza’nın da aralarında olduğu 15 sanatçı konser verecek. Biletler tek konser 10 lira, günlük 20 lira, kombine 50 liradan satışa sunuldu.

Festival programı

14 Ocak Perşembe: Sertab Erener – Ceza – Can Bonomo

15 Ocak Cuma: Athena – Adamlar – Sena Şener

16 Ocak Cumartesi: Mazhar Fuat Özkan – Manga – Pamela

17 Ocak Pazar: Duman – Cem Adrian – Ceyl’an Ertem

18 Ocak Pazartesi: Pentagram – Pinhani – Fatma Turgut