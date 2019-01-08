Yılın ilk karikatür sergisi Tan Oral'dan: Demokratik Tartışmalar

T24 Yıllık’ın iç desenlerini de çizen T24 çizeri Tan Oral’ın ‘Demokratik Tartışma’ isimli sergisi, 9 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Schneidertempel Sanat Merkezi galerisinde sanatseverlerle buluşacak.

2019’un ilk karikatür sergisine dair Schneidertempel Sanat Merkezi tarafından yayımlanan metinde şu ifadeler yer alıyor:

“Demokratik Tartışma' sorun çözer. Mizah sorun çözmez, ama çözülmeyen sorunlara dikkat çeker, ilgi uyandırır. Belki ilgi duymayanı utandırabilir, sorunun sahibini ise kızdırabilir de. Bunların hepsi bir araya gelince de, bakarsın izleyenleri güldürebilir bile. Bu sergide geçmişden bu güne ulaşan bazı çizimler bir kez daha duvara çıkıyor ve izleyicileri ile yüz yüze gülümsemeye çalışıyor. Gülebilenlere aşkolsun."