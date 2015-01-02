Yılın ilk düeti Kanye West ve Paul McCartney'den geldi

2015 yılı için müzik dünyasından ilginç bir haber geldi. Rapçi Kanye West ile Beatles’ın efsane ismi Paul McCartney, "Only One" adlı parçayı birlikte seslendirdi.

Radikal'in haberine göre, Kanyewest.com’ta yayınlanan Only One iTunes’dan indirilebiliyor. Kanye West’in kendi sitesinde yer verdiği şarkısı için seçtiği görselde, Kim Kardashian’dan olan kızı North West ile verdiği bir pozu görülüyor.

Şarkının sözlerinde, yeni baba olan Kanye West'in evli bir erkek olmak ve babalık rolleri konusundaki samimi düşüncelerine yer veriliyor. Bu konudaki hislerini, yakın zamanda vefat eden annesi Donda West'le ilişkisi üzerinden yorumlayan West'in şarkı sözlerinin sonunda da annesinin son dileği bulunuyor: Nori'ye benden bahset.

Sitede aynı zamanda Kanye West’in el yazısıyla yazılmış şarkı sözleri de bulunuyor: