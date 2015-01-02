T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yılın ilk düeti Kanye West ve Paul McCartney'den geldi

Rapçi Kanye West, efsane müzisyen Paul McCartney ile beraber kaydettiği 'Only One' adlı şarkıyı yayınladı

02 Ocak 2015 20:11

2015 yılı için müzik dünyasından ilginç bir haber geldi. Rapçi Kanye West ile Beatles’ın efsane ismi Paul McCartney, "Only One" adlı parçayı birlikte seslendirdi.

Radikal'in haberine göre, Kanyewest.com’ta yayınlanan Only One iTunes’dan indirilebiliyor. Kanye West’in kendi sitesinde yer verdiği şarkısı için seçtiği görselde, Kim Kardashian’dan olan kızı North West ile verdiği bir pozu görülüyor.

Şarkının sözlerinde, yeni baba olan Kanye West'in evli bir erkek olmak ve babalık rolleri konusundaki samimi düşüncelerine yer veriliyor. Bu konudaki hislerini, yakın zamanda vefat eden annesi Donda West'le ilişkisi üzerinden yorumlayan West'in şarkı sözlerinin sonunda da annesinin son dileği bulunuyor: Nori'ye benden bahset.

 

 

 

 

Sitede aynı zamanda Kanye West’in el yazısıyla yazılmış şarkı sözleri de bulunuyor:

 

 

 

 

ETİKETLER

kanye westpaul mccartneybeatlesdüetonly onekim kardashiannorth westdonda westbabalıkşarkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24