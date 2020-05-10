Yılın ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar belli oldu

Canalys araştırmasına göre yeni bir raporda ilk çeyrekte en çok satan 10 telefonu açıkladı. Buna göre, en çok satılan telefonlar listesinde Apple, Samsung ve Xiaomi markalarının telefonları bulunuyor.

Dünya çapında Koronavirüs nedeniyle, 2020’nin ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlar önemli ölçüde düştü. Ancak, uygun fiyatlı telefonlar satılmaya devam etti.

Sputnik'in aktardığına göre; Canalys, yeni bir raporda ilk çeyrekte en çok satan 10 telefonu açıkladı. Bu telefonlar Apple, Xiaomi ve Samsung modellerinden oluşuyor.

En çok satan iPhone

İlk çeyrekte 18 milyon avro satan iPhone 11, en çok satan akıllı telefon olmayı başardı. Apple, İPhone 11’e ek olarak, iPhone 11 Pro’yu 3 milyon ve Pro Max modellerini 4 milyon adet satmayı başardı.

Son birkaç hafta boyunca açıklama yapan Tim Cook, koronavirüsten etkilenmeyeceklerini ve tekrar kalkacaklarını söyledi.

Xiaomi de listede

Xiaomi’nin çok iyi satış rakamları elde ettiği Redmi serisi, 3 model ile en çok satan akıllı telefonlar listesine girmeyi başardı.

8 milyon Redmi Note 8 ve 8T modeli satışı yapan Xiaomi ikinci sırada yer aldı. Bu modeller Bunu 5 milyon ile Redmi Note 8 Pro ve 3 milyon ile Redmi 8A takip etti.​

Samsung yine ilk 10'da

Samsung’un A51 modeli, bu yılın ilk çeyreğinde 6 milyon adet sattı ve bu da onu en çok satan üçüncü akıllı telefon haline getirdi. Güney Koreli şirketin Galaxy A serisi ile başarısı da bu listeye yansıdı.

Samsung; Galaxy A51’in yanı sıra Galaxy A10, Galaxy A20 ve Galaxy A01 ile listeye dahil edildi.

İlk çeyrekte en çok satan akıllı telefonların listesi ise şu şekilde:

- Apple iPhone 11

- Xiaomi Redmi Not 8 ve 8T

- Samsung Galaxy A51

- Samsung Galaxy A10s

- Xiaomi Redmi Not 8 Pro

- Apple iPhone 11 Pro Max

- Samsung Galaxy A20s

- Samsung Galaxy A01

- Xiaomi Redmi 8A

- Apple iPhone 11 Pro