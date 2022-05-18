Yılın ilk 5 ayında 183 okul inşaatı iptal edildi

Ekonomik gerekçelerle Türkiye'de 183 okul inşaatı iptal edildi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Yeni okulların inşası, inşaat sektörünün kâr hesabıyla rafa kalkmıştır. Ülkeyi yönetenlerin kendileri okul inşa etmekten acizmiş gibi meseleyi özel sektörle çözmeye çalışmasının faturası, daha az eğitimli bir Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 1 Ocak-12 Mayıs arasında 183 okul yapımını kapsayan 114 ihalenin “istekli çıkmaması” ya da “tekliflerin yüksek olması” gerekçeleriyle iptal edilmesini eleştirdi. Özbay, Türkiye’nin, “eğitimin bir kamu hizmeti değil, sektör haline getirilmesinin acı sonuçlarıyla her gün yeni biçimlerle karşılaştığını” vurguladı.

“Antalya, tarikatların eğitime tebelleş olduğu illerden”

Cumhuriyet'in haberine göre, iptal edilen en çok ihalenin İstanbul’da olduğuna işaret eden Özbay, “İstanbul’da binlerce öğrenci istemedikleri okul tiplerine ve özellikle de imam hatiplere mecbur bırakılıyor” dedi. 17 ihalenin iptal edildiği Antalya’nın ise okullaşma oranı açısından son sıralarda yer aldığına dikkat çeken Özbay, “Antalya, tarikatların eğitime tebelleş olduğu illerden” diye konuştu.

"Okullar sıkış tepiş, bakımsız, güvensiz, yetersizdir"

Özbay, “Yeni okulların inşası, inşaat sektörünün kâr hesabıyla rafa kalkmıştır. Ülkeyi yönetenlerin kendileri okul inşa etmekten acizmiş gibi meseleyi özel sektörle çözmeye çalışmasının faturası, daha az eğitimli bir Türkiye’dir” tepkisini gösterdi. Özbay, şunları kaydetti: “Ülke genelinde okullar sıkış tepiş, bakımsız, güvensiz, yetersizdir. Bu sorunlar, inşaat şirketlerinin kârından, yandaş müteahhitlerin cebinden daha önemli görülüp çözülmezse anlayacağız ki okullar sahipsizdir.”