Yılın en uzun gününde, kent ozanları [mecra] teras'ta buluşuyor

İstanbul Kadıköy’de bulunan [mecra] teras, yılın en uzun günü olan 21 Haziran Perşembe akşamı saat 20.3​0’da​ Can Ozan, Sedef Sebüktekin ve Nova Norda’yı ağırlayacak.

Programı Bir Baba Indie ekibinden Cihad Satıroğlu ve Tuğçe Yapıcı sunacak.

Bir Baba Indie [mecra] programı, her ay farklı sanatçılarla söyleşilerine devam edecek.

Can Ozan

Müzik hayatına 12 yaşındayken izlediği bir film sonrası başlayan CanOzan, 15 yaşında Kasdav Liselerarası Müzik Yarışması'na katıldı. Thom Yorke, Chainsmokers, Bob Dylan, Leonard Cohen, Chet Faker gibi isimleri takıntılı bir şekilde dinlediğini söyleyen Canozan, bestelerini ilk olarak 2015'te 'Delirmiyorsan Tebrikler' ile 'Bisey Var' albümlerinde topladı. 2017’de de ‘Derlemeler’ isimleri albümünü çıkartan CanOzan, şimdiye kadar 30'dan fazla​ şarkısını dinleyicilerine ulaştırdı.

Sedef Sebüktekin

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra müzik dünyasına giren Sedef Sebüktekin, konserler vermeye başladı. Şarkılarında genellikle günlük hayattan, takıntılardan, aşk hikayelerinden bahseden Sedef Sebüktekin, Sen İ​ster s​in, Seni Uyurken İzlemek, Bugün İçicem, Kayboluyorum, Bul Beni şarkıları ve Sofar performansıyla ​dikkatleri üzerine çekti.

2018’de kişisel projesine yoğunlaşıp, albüm hazırlıklarına başlayan Sedef Sebüktekin, aynı zamanda grup olarak performanslar sergilemeyi sürdürüyor. Sebüktekin, CanOzan, Dolu Kadehi Ters Tut, Nova Norda ve Deniz Kabu gibi sanatçılarla da ​ortak üretimine devam ediyor.

Nova Norda

Bağımsız müziğin yeni isimlerinden olan Nova Norda, tutkularının peşinden gitmek için kurumsal hayatını 2018’de sonlandırdı. Hemen her ay bir tekli ile dinleyicisiyle buluşan Nova Norda, müziğinde Kimbra, Cabadzi, Depeche Mode, M.I.A, Kavinsky gibi isimlerden ilham alıyor. Nova Norda’nın parçalarında, günlük hayatında da olduğu gibi, dilinden ne gelirse o dökülüyor.

​Etkinliğe giriş ücretsizdir.​

20.00 Warm-up

20.30 Söyleşi

22.00 Bir Baba Indie DJ Set

Adres: Caferağa Mahallesi, Dumlupınar Sokak, No: 5 Kadıköy/İstanbul