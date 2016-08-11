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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Yılın en görkemli meteor yağmuru bu gece

Bu gece kuzey yarım kürede gökyüzünü izleyenler, saatte 150 ila 200 yıldız kayması görebilecek. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kopan parçaların oluşturduğu Perseid meteor yağmurunun zirve yapması bekleniyor.

11 Ağustos 2016 14:49

Bu gece kuzey yarım kürede gökyüzünü izleyenler, saatte 150 ila 200 yıldız kayması görebilecek. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kopan parçaların oluşturduğu Perseid meteor yağmurunun zirve yapması bekleniyor.

NASA'nın meteor uzmanı Bill Cooke, normalde Prerseis meteor yağmurlarında saatte 80 yıldız kayması izlenebildiğini, ancak bu gece sayının saatte 150'ye, hatta 200'e kadar çıkabileceğini söyledi.

Cooke, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı parçaların giderek daha fazla Dünya yörüngesine yaklaşması sonucu, meteor yağmurlarının yoğunluğunun da arttığını ifade ediyor.

Her yıl Ağustos ayında Dünya kuyruklu yıldız kalıntılarının olduğu bölgeden geçiyor ve yıldız kaymaları da artıyor.

Swift-Tuttle, her 130 yılda bir Güneş'in etrafında bir kez dönüyor ve gerisinde de meteora dönüşen parçalar bırakıyor.

Dünya, kuyruklu yıldızın bıraktığı meteor kümelerinin yoğun olduğu bölgelerden geçerken ise yıldız kayması olarak da bilkinen meteor yağmuru izlenebiliyor.

Meteor yağmuru, bütün kuzey yarım küreden izlenebilecek.

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