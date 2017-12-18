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Kültür-Sanat

Yılın en çok satan kitabı belli oldu

En çok kitap okuyan il Ankara olurken en az kitap okuyan il ise Urfa olarak kaydedildi

18 Aralık 2017 16:01

2017'nin en çok satan kitapları açıklandı. Listeye göre en çok  okunan kitap Zülfü Livaneli’nin “Elia ile Yolculuk”. Livaneli'nin kitabını Yuval Noah Harari’nin “Hayvanlardan Tanrılara Sapıens” isimli kitabı takip ediyor.

Stefan Zweig’in “Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu” isimli kitabı en çok satan üçüncü kitap olurken yine Stefan Zweig’in “Olağanüstü Bir Gece” kitabı dördüncü sırada yer aldı. Zülfü Livaneli’nin Ocak ayında yayımlanan “Huzursuzluk” kitabı en çok satan beşinci kitap oldu. Azra Kohen’in fantastik-kişisel gelişim türündeki kitabı “Aeden” en çok satan yedinci kitap olurken, Stefan Zweig’in modern klasikleri dizisi içerisinde yer alan “Bir Çöküşün Öyküsü” sekizinci sırada yer aldı. Paulo Coelho’nun “Simyacı” kitabı listede dokuzuncu, Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna”su ise onuncu kitap oldu.

En çok kitap okuyan il Ankara

Ajans Press ve PRNet’in medya analizinde kitap konulu 130 bin 217 haber çıkışı tespit edilirken, medyadan öne çıkan başlıklarda Türkiye’nin en çok kitap okuyan ilinin Ankara olduğu bilgisi dikkat çekti. Urfa ise en az kitap okuyan il oldu.

Öne çıkan bir diğer başlık ise Türkiye’deki bireylerin kitap okumak için günde sadece ortalama bir dakika ayırdığı başlığı oldu.

 

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