Yılın 'En çok dinlenenleri' belli oldu

Müzik dinlenme platformu Spotify, yılın en çok dinlenenlerini açıkladı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Spotify, yılın en çok dinlenenlerini ve her kullanıcı için kişiselleştirilmiş 2021 Özeti’ni duyurdu.

Dünya genelinde 381 milyondan fazla kullanıcısı olan platformda, Ezhel dördüncü kez üst üste Türkiye genelinde Spotify’da en çok dinlenen sanatçı oldu.

Ezhel’i yine bir rap sanatçısı olan UZI ve hemen ardından ise yıllardır ilk beşteki yerini koruyan Sezen Aksu takip etti.

‘En Çok Dinlenen Şarkılar’ listesinde Sefo’dan, ‘Bilmem mi?’ zirveye çıktı.



Erkek sanatçılar:

- Ezhel

- UZI

- Çakal

- Batuflex

- Emir Can İğrek

Kadın sanatçılar:

- Sezen Aksu

- Zeynep Bastık

- Billie Eilish

- Lil Zey

- Sertab Erener

Şarkılar:

- ‘Bilmem Mi?’-Sefo

- ‘Seni Dert Etmeler’-Madrigal

- ‘Krvn’-UZI

- ‘Bul Beni’-Ezhel

- ‘Martılar’-Edis