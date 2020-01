Yılın en çok dinlenen sanatçıları, albümleri ve şarkıları belli oldu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DİJİTAL müzik platformu Spotify, dünyada ve Türkiye’de 2017 yılının en çok dinlenen sanatçılarını, albümlerini ve şarkılarını açıkladı. 2017 yılında dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı olan Ed Shreeran olurken, Rihanna bu yıl da dünyada en çok dinlenen kadın sanatçı olarak üst üste üçüncü kez zirvede kalmayı başardı. Türkiye’de ise bu yıl en çok dinlenen sanatçı Sezen Aksu oldu.

Spotify verilerine göre 2017 yılına İngiliz şarkıcı Ed Sheeran damgasını vurdu. 2017 yılında dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı olan Ed Shreeran, aylık 45 milyon dinlenme oranı ile Spotify’da bugüne kadar en çok dinlenen sanatçı olarak kayıtlara geçti. ÷ (Divide) adlı albümü dünya genelinde 3,1 milyar dinlenme oranı ile yılın albümü olurken, ‘Shape of You’ da 1,4 milyarı aşkın dinlenme oranı ile Spotify’da bugüne kadar en çok dinlenen şarkı unvanını kazandı. Rihanna, 2017’de de en çok dinlenen kadın sanatçı olarak Spotify üzerinden üçüncü kez üst üste bu unvanı aldı.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK SEZEN AKSU DİNLENDİ

Sezen Aksu 2017 yılında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı olurken, Aksu’nun son albümü “Biraz Pop Biraz Sezen” yılın en çok dinlenen albümü oldu. 2017 yılında albüm çıkaran bir diğer isim Tarkan, Ed Sheeran’dan sonra Türkiye’de en çok dinlenen erkek sanatçı olarak listenin ikinci sırasında yer aldı.

Ed Sheeran’ın Shape of You’su ve Latin ezgiler taşıyan Despacito Türkiye’de 2017 yılının en çok dinlenen şarkıları arasında zirvede yer alırken, Deeperise’ın Raf’ı da üçüncü sıraya yerleşti. Manuş Baba’nın “Dönersen Islık Çal”ı da en çok dinlenen albümler arasında ikinci sırada yer alarak zirveye oynarken, Imagine Dragons ve Duman, Türkiye’de yılın en çok dinlenen grupları oldu.

HIP HOP VE LATİN MÜZİK DİNLENME ORANLARINDA ARTIŞ

Verilere göre, Hip Hop dinlenme oranı geçen yıla kıyasla yüzde 74 arttı. 2017 yılının bir diğer sürprizi ise Latin müzik oldu. Spotify’da ilk kez birinci sıraya yükselen iki Latin şarkı ‘Despacito’ ve ‘Mi Gente’nin yanı sıra, Spotify Global Top 50 listesinde yer alan 10 Latin şarkı ile Latin müziğin dinlenme oranı 2017 yılında yüzde 110 arttı.

Global ve Türkiye Spotify 2017 Top Müzik listeleri şöyle:

-Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar-

1 - Ed Sheeran

2 - Drake

3 - The Weeknd

4 - Kendrick Lamar

5 - The Chainsmokers

-Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar-

1 - Rihanna

2 - Taylor Swift

3 - Selena Gomez

4 - Ariana Grande

5 - Sia

-Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar-

1 - Ed Sheeran

2 - Drake

3 - The Weeknd

4 - Kendrick Lamar

5 - Daddy Yankee

-Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Gruplar-

1 - Coldplay

2 - Imagine Dragons

3 - Maroon 5

4 - Linkin Park

5 - Migos

-Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar-

1 - Shape of You - Ed Sheeran

2 - Despacito - Remix - Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

3 - Despacito - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

4 - Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay

5 - I’m the One - DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

-Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler-

1 - Divide - Ed Sheeran

2 - More Life - Drake

3 - DAMN. - Kendrick Lamar

4 - Starboy - The Weeknd

5 - Stoney - Post Malone

-Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar-

1 - Sezen Aksu

2 - Ed Sheeran

3 - Sıla

4 - Tarkan

5 - Sagopa Kajmer

-Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar-

1 - Sezen Aksu

2 - Sıla

3 - Sia

4 - Hande Yener

5 - Selena Gomez

-Türkiye’de En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar-

1 - Ed Sheeran

2 - Tarkan

3 - Sagopa Kajmer

4 - Teoman

5 - The Weeknd

-Türkiye’de En Çok Dinlenen Gruplar-

1 - Imagine Dragons

2 - Duman

3 - Coldplay

4 - The Chainsmokers

5 - Adamlar

-Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar-

1 - Shape of You - Ed Sheeran

2 - Despacito - Remix - Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

3 - Raf – Deeperise

4 - Sen Olsan bari – Aleyna Tilki

5 - Rockabye – Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie

-Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler-

1 - Biraz Pop Biraz Sezen – Sezen Aksu

2 - Dönersen Islık Çal – Manuş Baba

3 - Aura – Norm Ender

4 - Starboy – The Weeknd

5 - Müptezhel – Ezhel