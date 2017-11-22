Yılın en başarılı sağlık girişimcisi Okan Üniversitesi'nden Bekir Okan oldu

İSTANBUL, (DHA)-SAĞLIKTA Sosyal Sorumluluk Ödülleri ve Yılın Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülleri\'nin 11\'incisi yapıldı. Ödül Töreni’nde Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan “Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi” ödülünün sahibi oldu.

Sağlık Gönüllüleri-Türkiye’nin ve Hospital Manager Dergisi\'nin ortaklaşa düzenlediği, Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri ve Yılın Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülleri Töreni’nde yılın başarılı sağlık yöneticileri ve girişimcileri ödüllendirildi. 15 ayrı kategoride ödülün sahibini bulduğu gecede Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Okan Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan “Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi” ödülünü aldı.

Sağlık alanında yaptığı yatırımlar nedeniyle ödüle layık görülen Bekir Okan konuşmasında “Yükseköğrenimdeki 18. yılını geride bırakan Okan Üniversitesi olarak, ‘Okan’ markasının ulusal ve uluslararası başarısını, Okan Üniversitesi Mecidiyeköy Diş Hastanesi, Okan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği ve Okan Üniversitesi Tuzla Diş Hastanesi ile sağlık sektörüne taşıyoruz. Tuzla’da 8 bin metrekare kapalı alanda 140 ünite ile hizmet veren Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’nin hizmete açılışını önümüzdeki ay Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile yapacağız” diye konuştu.

OKAN ÜNİVERSİTESİ\'NE İKİ ÖDÜL BİRDEN

21 Kasım 2017 tarihinde, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleşen törende Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Kıyak da sağlık yönetimi eğitimi alanında yapmış olduğu katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü.

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