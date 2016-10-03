Yılın çok konuşulan kitabı 'Amerika’nın Cadıları' raflardaki yerini aldı

Gazeteci, yazar ve yönetmen Alex Mar'ın kaleme aldığı ve 2015 yılında yayımlandığı zaman, sıra dışı konusuyla pek çok romanı geride bırakarak, yılın en çok konuşulan kitabı olan 'Amerika’nın Cadıları', Mona Kitap etiketiyle yayımlandı.

Tarihin en eski anaerkil kültürlerinden biri olan cadılık ve büyücülüğün günümüz dünyasında da yeri var. Dünyanın birçok yerinde insanlar paganizm için on-line eğitimler alıp, gruplara katılıyor ve kitaplar okuyorlar ve modern paganizm, Ortaçağ'da olduğu kadar ilgi görüyor. İnternet sayesinde festivallerde buluşan, büyüyen, güçlenen bir pagan kültürüyle karşı karşıyayız. İnternetin ortaya çıkışıyla, artık cadılar birbirlerini bulabilir ve büyü değiş tokuşu yapabilir hale geldiler. Bugün sadece Amerika’da bir milyon pagan bulunuyor.

Alex Mar, 2010 yılında bu konu hakkında bir belgesel çekmeye karar verir. 'American Mystic' adlı belgeseli çektiği süreçte içine girdiği dünyayı bir kitaba dönüştürmek için masa başına oturduğunda aslında başına neler geleceğini bilmiyordu. Beş yıllık bir süre içinde, bir gazeteci hevesi ve merakı ile başladığı bu yolculuk onu Amerika’nın birçok eyaletinde yaşamak, ayinlere katılmak ve kendi günlük dünyasında da bir seri değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Çünkü Alex Mar, inanca dair sorularına cevap bulabilmek için bir cadı olmaya karar vermişti.

Alex Mar, Amerika’nın modern paganlarıyla yaşadı, bedenini her gece yumurtayla ovaladı ve kırbaçlandı. Çünkü Keltlerden gelip, Afrika kara büyüsü ile karışan modern paganizmi araştırırken, kendi manevi arayışına da bir cevap bulmak istiyordu. Genç kadın beş yılın sonunda elinde athamesi “Zehirler güce dönüşsün!” diye ayinlerde bağırıp, bir ağaç kabuğundan bile enerji çekebiliyordu. Ancak tüm emeklerine değmişti. Bu süreçte yazdığı Amerika’nın Cadıları, 2015 yılında yayımlandığı zaman, sıradışı konusuyla çoksatar romanları bile geride bırakarak yılın en çok konuşulan kitaplarından biri oldu.

Tanıtım Bülteninden

“Oralarda bir şey var. Ama ne ya da kim olduğunu veya nasıl iş gördüğünü söylemem!”

Büyücülükten bahsedildiğinde pek çok kişi cadı mahkemelerini veya Tatlı Cadı filmini anımsıyor. Oysa bugün, faal büyücülerden söz edilirken paganlar kastedilir!

“Cadı dediğin bu değil midir hem? Şehrin kıyısında tek başına yaşayan gizemli kadın. Kimsenin ne düşündüğü umurunda bile değildir. Kendi büyüleyici planları içinde kaybolup gitmiştir. Çoğu sanatçı gibi, bir yanı muamma, bir yanı sürgün...”

Künye

Yazar: Alex Mar

Yayınevi: Mona Kitap

Çevirmen: Ayhan Semih Koç

Sayfa sayısı: 416

Basım tarihi: Eylül 2016

Kategori: Roman

Piyasa fiyatı: 25.00 TL