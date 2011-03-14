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Politika

YILDIZ, YAKUT, ELİTAŞ YENİDEN ADAY ADAYI KAYSERİ (A.A)

14 Mart 2011 21:58

-YILDIZ, YAKUT, ELİTAŞ YENİDEN ADAY ADAYI KAYSERİ (A.A) - 14.03.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, yeniden aday adayı oldu. 12 Haziranda yapılacak milletvekili seçimi için AK Parti'de aday adaylığı başvurularının son gününde, Kayseri'de 17'si kadın olmak üzere toplam 61 başvuru yapıldı. Aday adayları arasında Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral, eski milletvekillerinden Niyazi Özcan ve Mustafa Duru, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe de yer alıyor. Eski milli boksör ve uluslararası boks hakemi Ali Hasetçi, Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç, eski Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Tamer ve eski Yahyalı Belediye Başkanı ve TBMM Danışmanı Mustafa Camcı da AK Parti'nin Kayseri'den aday adayı olmak için müracaat etti.

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