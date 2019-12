Yıldızınız sizin için ne diyor?

9 Eylül 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün yaşanacak Mars-Neptün açısı altında harcamalarınızı kontrol altına alabilirseniz, daha sonra yaşayacağınız pişmanlıkların önüne geçmiş olursunuz. Kendinizi tatmin etme isteği yoğun olacağından bazı harcamalarınızı abartabilirsiniz Profesyonel alanda tatmin ise sadece çok çalışma ve işe odaklanma ile gelecektir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Kendinize güveniniz ve kendi kendinize yetebilme hisleriniz bugün de sizinle olacak. Bu durum iş ve sosyal hayatınızı olumlu etkiliyecek. Ancak egonuzu kontrol altına almak her zaman faydalı olacaktır. Özellikle iş hayatında her zaman en üst pozisyonlara ve en iyiye oynayamayabilirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Profesyonel hedeflerinizi ve ilişkilerinizi gözden geçirmek için kendinize biraz zaman vermelisiniz. Bugünlerde özellikle konuşmalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Huzursuz enerjilerin içinizde olabileceği bugün, egonuzu kontrol altına almakta fayda var.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünlerde finanstan anlayan birinden tavsiye almak akıllıca bir davranış olabilir. Ayrıca, bütçenizi aşabileceğiniz ve fevri alışverişler yapabileceğinizi düşünürsek alışveriş merkezlerinden uzak durmanızda fayda var. İlişkilerde de bir başka baş ağrısı olabilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugün sosyal enerjisi yüksek ve eğlenme isteğinizin tavan yapacağı bir gün olacak. İmkanlarınızı ve yapabileceklerinizi zorlayabilirsiniz. Ancak istediklerinizi elde edemezseniz ortaya çıkan tatminsizlik, uzun dönemli ilişkilerinize ve ortaklıklarınıza zarar verebilir.



BAŞAK (23- AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünlerde keyifinize olan düşkünlüğünüz abartılı hareketler yapmanıza neden olabilir. Her zamankinden daha fazla bir eğlence ve aşk isteği de içinizde olabilir. Özellikle yediklerinize dikkat etmeli, aşırıya kaçmamalısınız. Öte yandan, akrabalarınızı ararsanız, iyi haberler alma ihtimaliniz yüksek.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün fevri harcamalar yapabilirsiniz. Kısa süreli tatminlerin daha sonra size sıkıntı vereceğini sakın aklınızdan çıkarmayın ve tedbirinizi ona göre alın. Eğer adrenalin arayışındaysanız bunu alışverişten başka bir yolla sağlamalısınız. Ayrıca konuştuklarınıza, seçtiğiniz kelimere dikkat ederseniz kazançlı çıkarsınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünlerde yeterince verimli olamıyorsanız kendinizi çok fazla zorlamamalısınız. Sosyal olmak sizi hayli zorlasa da, özellikle iş hayatında bağlantıların önemi sosyalleşmeyle sağlanacaktır. En azından iş hayatınız için bu konuda biraz çaba göstermeye çalışmalısınız.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Sosyal enerjinizin çok yüksek olduğu bugün de kendinizi önümüzdeki haftasonu için plan yaparken bulabilirsiniz. Sadece eğlence amaçlı ve abartıya kaçmayan planlar yapmalısınız. Olan ilişkilerinizi kuvvetlendirmek, yenilerini başlatmak için de ideal günlerdesiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Düne nazaran kendinizi daha verimsiz hissedebilirsiniz. Partneriniz küçük bir olayı büyütebilir. Ancak, içinizde kalanları açıkça söyleyip, realist olmalısınız. Sıkıntıyla yapılan bazı hareketlerin oldukça zararını görebilirsiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Söylenen sözlere çok önem vermek yerine iç güdülerinizin size ne dediğini dinlemelisiniz. Bugünleri sakin ve çok fazla plan yapmadan geçirmelisiniz. Vücüdunuzun savunma mekanızmasının düşük olma ihtimaline karşı da bu uyarımızı dikkate almalısınız. Alerjilere ve soğuk algınlığna karşı hassasiyetiniz artıyor.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Sevdiğiniz insanların yokluğu veya uzaklığını hissedebilirsiniz. Ayrıca sevdiklerinizi kendi ideallerinize uydurmaya da uğraşmamalısınız. Özellikle sağlık konusunda tedbirli olmakta fayda var. Arada sırada diyeti bozmanın zararı yok ama limitlerinizi de bilmekte fayda var.