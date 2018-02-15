T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yıldız Tilbe ve Ece Seçkin, Uludağ'ı ısıttı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- POP müziğin sevilen sesleri Yıldız Tilbe ve Ece Seçkin, Uludağ'da düzenlenen kış festivali etkinliklerinin final gecesinde sahneye çıktı

15 Şubat 2018 12:22

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- POP müziğin sevilen sesleri Yıldız Tilbe ve Ece Seçkin, Uludağ\'da düzenlenen kış festivali etkinliklerinin final gecesinde sahneye çıktı. İki şarkıcı da hayranlarına coşkulu bir gece yaşatttı.
Türkiye\'nin en en büyük kış festivali olan Winterfest ile Whitefest\'te final yapıldı. Pop müziğin önemli isimlerinden Ece Seçkin, Grand Yazıcı Otel\'de hayranları ile bir araya geldi. \'Adeyyo\' şarkısı ile sahneye çıkan genç şarkıcıya dansçıları da eşlik etti. Seslendirdiği şarkılarıyla hayranlarından büyük alkış alan Seçkin, dans şovlarıyla da beğeni topladı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Ece Seçkin, tüm çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü\'nü kutladı. Yıllardır Uludağ\'da sahne aldığını ve burada büyüdüğünü söyleyen Seçkin, \'Follow Me\' şarkısının sözlerini değiştirerek izinsiz kullanan Azeri sanatçı Afaq Aslan\'a tepki gösterdi. Seçkin, \'\'Bir takipçim İnstagram bana mesaj atmış. Linke tıkladığımda gözlerime inanamadım. Şarkının nakaratı ya da bir kısmı da değil, tamamiyle şarkıyı almış üstüne başka bir söz eklemiş. Bestenin sahibi Kemal Şimşekyay da konuyla ilgili hukuki işlem başlattı. Şarkı yayından kaldırıldı. Bu çalıntı şarkıdır\" diye konuştu.
Yıldız Tilbe de festival kapsamında Karinna Otel\'de sahne aldı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde oturacak yer kalmadı. 2 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, seslendirdiği pop ve arabesk şarkılarla hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA POPYıldız Tilbe ve Ece Seçkin UludağTürkiyeWinterfestWhitefestPopEce Seçkin Grand Yazıcı OtelSeslendirdiğiSeçkinYaklaşıkEce SeçkintümSevgililer GünüYıllardır UludağMeAzeriAfaq Aslan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24