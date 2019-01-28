Yıldız Tilbe: Sezen Aksu'yu özgür bırakalım nasıl istiyorsa öyle yapsın

25 yıldır küs olduğu Sezen Aksu ile geçtiğimiz yıl barışan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Sezen Aksu’nun sahneye dönmesi için başlatılan kampanya için “İnşallah. Canı isterse döner. Bence özgür bırakalım nasıl istiyorsa öyle yapsın ama ben de herkes ile aynı fikirdeyim. Sezen, sahneye çıkmalı, biz de izlemeli ve dinlemeliyiz” yorumunda bulundu.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Yıldız Tilbe, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Sahne kıyafetiyle dikkat çeken Tilbe, gazetecilerin sorularına kendine has üslubu ile cevap verdi. Tilbe, "Kıbrısı seviyorum. Evimizin arka bahçesi gibi her anlamda güzel bir yer” derken yeni albüm için ise “Single çıkartacağım. O daha çabuk ulaşıyor sevenlerime" dedi.

Yıldız Tilbe, henüz gerçekleşmeyen Sezen Aksu ile projeleri için, “Sezen Hanım çok yoğun. İlk fırsatta beni arayacak.” dedi. Tilbe, Aksu'nun tekrar sahnelere dönmesi için başlatılan imza kampanyasına ise “İnşallah. Canı isterse döner. Bence özgür bırakalım nasıl istiyorsa öyle yapsın ama ben de herkes ile aynı fikirdeyim. Sezen, sahneye çıkmalı, biz de izlemeli ve dinlemeliyiz. Bu bir ihtiyaç” dedi.

Tilbe, "Benim için her gün zirve. Ben zirvede yaşayan bir kadınım. Zirveden indiğim gün öldüğüm gündür” açıklamasını yaptı. "14 Şubat Sevgililer Günü için çok güzel bir sürprizim var" diyen Tilbe, "Aşk kadını olarak aşk size ne zaman uğrayacak?" sorularına “Boş yere beklemeyin, daha çok beklersiniz beni biri ile yan yana görmek için” ifadelerini kullandı.