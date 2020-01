Yıldız Tilbe sahnelere veda edeceğini açıkladı

1994 yılında çıkardığı 'Delikanlım' albümü ile şöhret kapısını aralayan Yıldız Tilbe hayranlarını üzecek bir karar vererek artık sahnelerde müzk yapmayacağını açıkladı. Tilbe, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Bana ne iş tavsiye edersiniz, ne yapmalıyım bundan sonra? yoruldum galiba çok... En azından deneyeceğim. Belki iyi gelir sahnesizlik" diyerek sahnelere veda edeceğinin işaretini verdi.

Sahneleri bırakacağını açıklayan Yıldız Tilbe Twitter sayfasına "Kendimden hiç hoşlanmıyorum bugün. Dün ve ondan önceki birkaç gün, yarın da böyle gözüküyor buradan... Pazartesi değişir her şey inşallah bende. Sahneleri bırakmayı düşünmek zorundayım. Bir şeyi düşünmek güzel fakat düşünmek zorunda olmak zor gerçekten. Bana ne iş tavsiye edersiniz, ne yapmalıyım bundan sonra? yoruldum galiba çok... En azından deneyeceğim. Belki iyi gelir sahnesizlik. Müzikse devam bir şekilde. 'Sahneleri bırakıyorum' deyince duyan da her yıl verdiğim büyük konserleri, çıktığım büyük organizasyonları bıraktım sanacak... Her şeyin hayırlısı olsun" notunu düştü.