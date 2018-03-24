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Yıldız Tilbe: Nejat tüm yakışıklılardan daha yakışıklı

Yıldız Tilbe, Kış Gülleri şarkısının klibinde oyuncu Nejat İşler ile birlikte kamera karşısına geçti

24 Mart 2018 04:19

Yıldız Tilbe söz ve müziği kendine ait olan Kış Gülleri şarkısının klibinde oyuncu Nejat İşler ile birlikte kamera karşısına geçti.

Klibin yönetmenliğini Toronto'da ödül alan Hicran ve Melek filminin yönetmeni Esra Vesu Özçelik üstlendi. Çekimler Çamlıca'da bir villada gerçekleşti.

51 yaşındaki Tilbe, 46 yaşındaki Nejat İşler'i klibinde oynatma nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Klipte bir yakışıklı olsun. 'O mu olsun, bu mu olsun? Kim olsun?' derken. Baktım herkes çocuğum yaşında. Nejat hem yaş olarak, hem ruh olarak bana çok yakındı. Klibim sinema filmiydi. Şaheser oldu. Nejat tüm yakışıklılardan daha yakışıklı."

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