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Yıldız Tilbe klip çekimlerinde şamdanlara fazla yaklaştı, saçları yandı

Kaza sonrası çekimlere bir süre ara verildi

07 Kasım 2017 12:23

Serdar Ortaç ile Yıldız Tilbe'nin birlikte seslendirdiği Havalı Yarim parçasının klip çekiminde büyük bir set kazası yaşandı. Yıldız Tilbe'nin saçları bir anda alev aldı.

HaberTam'ın ulaştığı bilgilere göre; klip çekiminden bir gün önce 8 saat kuaförde kalan ve saçlarına kaynak yaptıran Tilbe, hararetli bir şekilde şarkısını söylerken birden masada duran şamdanı gözden kaçırdı. Saçları aniden alev alan olan ünlü şarkıcının yardımına setteki kuaförü koştu. Büyük korku yaşayan Tilbe'nin kaynağının bir kısmı ile orijinal saçlarının bir bölümünün yandığı öğrenildi.

Kaza sonrası çekimlere bir süre ara verildi ve daha sonra klip tamamlandı.

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