Yıldız Tilbe: Kendimi paslı araba gibi hissediyorum

Yıldız Tilbe, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı. Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında hayranlarıyla sohbet eden Yıldız Tilbe, şu açıklamaları yaptı:
"Kendimi paslı araba gibi hissediyorum"
"Karantinada yiyorum, içiyorum, uyuyorum ve televizyon izliyorum. Tembellik yapıyorum. Paslandım! Kendimi paslı araba gibi hissediyorum.”
Evden hiç çıkmadığını söyleyen Tilbe, "Lütfen kimse çıkmasın ki bu Koronavirüs salgını da hemen son bulsun." dedi.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak, ellerini yıkadığı anların görüntüsünü yayınlamıştı.