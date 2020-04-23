Yıldız Tilbe: Kendimi paslı araba gibi hissediyorum

Yıldız Tilbe, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı. Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında hayranlarıyla sohbet eden Yıldız Tilbe, şu açıklamaları yaptı:

"Kendimi paslı araba gibi hissediyorum"

"Karantinada yiyorum, içiyorum, uyuyorum ve televizyon izliyorum. Tembellik yapıyorum. Paslandım! Kendimi paslı araba gibi hissediyorum.”