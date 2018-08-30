Yıldız Tilbe: Darwin yaşasaydı evrimi reddederdi, ne bilsin zavallı!

T24

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Yıldız Tilbe, bu kez de Charles Darwin ve Evrm Kuramı hakkındaki fikirlerini paylaştı. “Darwin yaşasaydı evrimi reddederdi” diyen Tilbe, bilim insanı için ‘Onun zamanında bilim bu kadar ilerde değildi, ne bilsin zavallı’ yorumunda bulundu.

Tilbe, “Allah’ın yarattığı tek bir şeyi evirin de görelim” demesinin ardından da şöyle devam etti:

“Ben bilmediğim hiçbir konu hakkında onuşmaktan haz edemem , bilmiyorsam niye konuşayım değil mi. Fakat inançlarım konusunda, inandığım her şey hakkında zevkle konuşmayı çok seviyorum.

Benim gerçeklerim masal gelebilir, yapacak bir şey yok. İnançlarımı, yaradılışımı çok seviyorum. Ben kendimden çok memnunum, Allah razı olsun. Valla tırnağım taşa değmesin, düşmanım olanlar baka baka kahrolsunlar. İnşallah amin.”