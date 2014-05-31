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Yıldız Tilbe: Ben çirkin bir kadın değilim

Yıldız Tilbe, kendisinin abartılı taklidini yapanlara, 'benim ağzım o kadar yamuk değil, ben o kadar çirkin bir kadın değilim' diyerek tepki gösterdi

31 Mayıs 2014 14:04

Mesut Yar'ın Burada Laf Çok adlı programına konuk olan sanatçı Yıldız Tilbe, kendisini taklit edenler için “Ben o resmedildiği kadar çirkin bir kadın da değilim. Ağzını burnunu, topuğuna kadar yamultup taklidimi yapanlardan hoşlanmıyorum. Hakaret gibi görüyorum. Ağrıma gidiyor' dedi.

 

‘Ağrıma gidiyor’

 

Yapılan taklitleri kenisine hakaret gibi gördüğünü ve ağrına gittiğini belirten Tilbe, "Öyle ağzını eğe eğe taklidimin yapılmasına gerek yok ki. Ben ağzı o kadar eğik bir kadın değilim ki. Ben o resmedildiği kadar çirkin bir kadın da değilim. Ağzını burnunu, topuğuna kadar yamultup taklidimi yapanlardan hoşlanmıyorum. Hakaret gibi görüyorum. Ağrıma gidiyor." dedi.

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