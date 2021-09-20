Yıldız Tilbe ameliyat oldu

Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen 55 yaşındaki şarkıcı Yıldız Tilbe bir rahatsızlık nedeniyle Ulus'taki özel bir hastanede operasyon geçirdi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle Tilbe'nin sabah saatlerinde ameliyat olduğunu söyledi. Şentürk, Yıldız Tilbe'nin akşam saatlerinde taburcu olacağını belirtti.

Yıldız Tilbe, dün akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla ekrana gelen 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olmuştu.