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Yıldız Tilbe, Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' teklifini reddetti

"Çok sağ olsun ama..."

05 Nisan 2017 16:18

Yıldız Tilbe, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' teklifini reddetti. Tilbe, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Birleşme partisine Acun Ilıcalı davet etti, çok sağ olsun ama ben o kadar uzun süre uçmayı göze alamadım, çok uzak, gidiş dönüş 3 gün yol gidemedim. 3..4 saatlik bi yol olsa eyvallahtı 16 saat Allah korusun, korkuyorum valla" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye yarışmasına izleyici olarak katılması, "Yeni sezonda O Ses Türkiye jürisine Yıldız Tilbe mi gelecek?" sorularını akıllara getirmişti.

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