Yıldız Tilbe, Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' teklifini reddetti

Yıldız Tilbe, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' teklifini reddetti. Tilbe, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Birleşme partisine Acun Ilıcalı davet etti, çok sağ olsun ama ben o kadar uzun süre uçmayı göze alamadım, çok uzak, gidiş dönüş 3 gün yol gidemedim. 3..4 saatlik bi yol olsa eyvallahtı 16 saat Allah korusun, korkuyorum valla" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye yarışmasına izleyici olarak katılması, "Yeni sezonda O Ses Türkiye jürisine Yıldız Tilbe mi gelecek?" sorularını akıllara getirmişti.