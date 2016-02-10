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Yaşam
Deutsche Welle

Yıldız Savaşları rekora doymuyor

Yıldız Savaşları’nın yedinci filmi ‘Güç Uyanıyor’ Disney’e rekor gelir sağladı. Uzay savaşçılarının efsanesi ayrıca şirketin marka değerini de artırdı.

10 Şubat 2016 20:28


Disney'in geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği kar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 2,9 milyar doları buldu. Disney daha önce üç aylık bir dönemde hiç bu kadar yüksek bir kazanç elde etmemişti. Bu başarının nedeni ise çok açık: Geçtiğimiz haftasonunda gişe geliri, iki milyar doları aşan Yıldız Savaşları serisinin yedinci filmi ‘Güç Uyanıyor’. Bilim kurgu efsanesi serinin, Amerika’nın köklü şirketlerinden Disney için bir talih kuşu olduğu ve şirketin yıldızını giderek parlattığı söylenebilir.

Londra’da bulunan Brand Finance adlı analiz kuruluşunun araştırmasına göre Disney, Yıldız Savaşları serisi sayesinde dünyanın en güçlü markası konumuna yükseldi. Yapılan analizde ‘Star Wars’ sadece marka değerinin 10 milyar dolar olduğu saptandı. Yani 'Disney’in filmin telif haklarını devralmak için eserin yaratıcısı George Lucas’a 2012 yılında dört milyar dolar ödemesine değdi' denilebilir.

Yıldız Savaşları serisinin yedinci filmi olan ‘Güç Uyanıyor’ vizyona girdikten 12 gün sonra ilk rekorunu kırmış ve bir milyar dolar gişe geliri elde etmişti. Daha önce hiçbir film bu kadar kısa sürede bu başarıyı yakalayamadı. Şu an iki milyar dolar gişe gelirini aşan filmin, 2,8 milyar dolar ile rekoru elinde bulunduran 2009 yapımı Avatar ve 2,2 milyar dolar ile ikinci sırada yer alan 1997 yapımı Titanik’i geride bırakması bekleniyor.

Yıldız Savaşları’nın yedinci filmi ‘Güç Uyanıyor’ 28 Şubat 2016 Pazar gecesi düzenlenecek Oscar Ödül Töreni'nde, aralarında ‘En İyi Görsel Efekt’ ve ‘En İyi Film Müziği’nin de bulunduğu beş dalda yarışacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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