Yıldız Savaşları'nın Boba Fett'i Jeremy Bulloch yaşamını yitirdi

Yıldız Savaşları'nın ikonik karakterlerinden kelle avcısı Boba Fett'i canlandıran İngiliz oyuncu Jeremy Bulloch yaşamını yitirdi.

Menajeri 75 yaşındaki oyuncunun bir süredir Parkinson ile mücadele ettiğini söylerken, yapılan açıklamada”45 yılı aşan çok uzun ve keyifli bir kariyeri vardı. Onu seven eşi, 3 çocuğu ve 10 torunu vardı ve onu özleyecekler” denildi.

Orijinal Yıldız Savaşları serisinin ikinci filmi İmparator’da ve üçüncü filmi Jedi’nin Dönüşü’nde seyircinin karşısına çıkan ve silahları, zırhı ve kaskıyla sinema tarihine kazınan Boba Fett’i canlandıran oyuncu James Bond filmi Octopussy’de de rol almış ve aynı zamanda BBC’nin dizisi Doctor Who’da 1970’lerde oynamıştı.

2002 yılında çekilen Yıldız Savaşları’nın yeni filmi Klonların Savaşı’nda Boba Fett rolünü Bulloch’tan alan Daniel Logan, ünlü oyuncunun ölümü ile ilgili açıklama yaptı. Logan, “Bana öğrettiklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Seni her zaman seveceğim. Fuar ve zirvelerimiz sen olmadan aynı olmayacak. Güç seninle olsun” dedi.

Yıldız Savaşları’nın orijinal serisinde Bulloch ile birlikte oynayan Mark Hamill de sosyal medyadan açıklama yaptı. Luke Skywalker karakterini canlandıran Hamill, “Bulloch tam bir İngiliz beyefendisiydi. Onu çok özleyeceğim ve onu tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Onunla tanıştığım ve çalıştığım için çok mutluyum” dedi.

Yıldız Savaşları serisinin yaratıcısı George Lucas da, “Bulloch gizem ve korkuyu Boba Fett performansıyla yaratmayı başardı. Jeremy, Yıldız Savaşları’na ve hayranlarına destek olan tam bir beyefendiydi. Onun bu seriye ve mirasına kattıkları için minnettarım” ifadesini kullandı.