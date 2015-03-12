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Yaşam
Deutsche Welle

Yıldız Savaşları 8 geliyor

Yıldız Savaşları serisinin sekizinci filmi 26 Mayıs 2017’de vizyona giriyor. Animasyon film Karlar Ülkesi'nin de devamının çekileceği açıklandı.

12 Mart 2015 22:31


Disney'in yıllık hissedarlar toplantısında konuşan yapımcı Bob Iger, uzun süredir Yıldız Savaşları (Star Wars) meraklıları tarafından beklenen tarihi açıkladı. Buna göre, sekizinci film 26 Mayıs 2017 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Filmin senaryosunu yazıp yönetecek olan kişinin de Rian Johnson olduğu doğrulandı.

Kısa bir süre önce uçak kazası geçirip tedavi altına alınan ve serinin önceki filmlerinde Han Solo karakterini canlandıran Harrison Ford'un da başrollerde olması bekleniyor.

“Yıldız Savaşları 7 - Güç Uyanıyor” ise bu yıl aralık ayında vizyona girecek.

Karlar Ülkesi 2 geliyor

Öte yandan, Walt Disney Animation Studios tasarım ofisi yöneticisi John Lasseter, aynı toplantıda animasyon filmi Karlar Ülkesi'nin (Frozen) devamının çekileceğini açıkladı.

Film Karlar Kraliçesi masalının bir uyarlaması.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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