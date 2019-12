-Yıldız: Nükleer güç santrali risk yaşanmayacak ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, depremden dolayı Türkiye'de nükleer güç santrali riski yaşanmayacağını belirterek, ''Kaygı ve endişeye mahal yok. Nükleer güç santrali hiç tereddütsüz söyleyeyim bu ülkenin en sağlam yapısı olacak'' dedi. Hürriyet Daily News gazetesinin 50. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılan Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Van'da meydana gelen depremlerde doğalgaz boru sistemlerinde herhangi bir kırılmanın olmamasını sistemin başarısı olarak niteleyen Yıldız, ''Depremlerle istemesek de bir nevi testten geçiyoruz. Bütün depremler bulunduğu yerde gerek jeolojik açıdan gerekse bütün işler açısından bir testtir. İnşaat sektörü açısından, enerji sektörü, sağlık sektörü açısından testtir. Düşünün, bir yere 80 tane 100 tane ambulansın geldiğini, elektrik direklerinin devrildiği yerde hizmetlerin bütün sektörler tarafından aynı zamanda yapılmaya çalışıldığını. Depremleri asında hizmetlerin testten geçtiği dönemler olarak söyleyebiliriz'' diye konuştu. Depremlerle kamuyla birlikte özel sektörün de testten geçtiği ifade eden Yıldız, ''Hiçbirimiz temenni etmeyiz ama bunun sonuçlarını doğru okumak zorundayız. Şu anda o test bence hükümet tarafından son derece başarıyla verildi. 1999 yılındaki depremle bunların karşılaştırması yapıldığında, ne yazık ki böyle bir üzücü hadisede başarıyla çıkma zorunluluğumuz vardı, hele hele sağlık sektöründe, bütün ambulanslarla beraber çok iyi bir müdahalede bulunuldu, ben yüz akımız oldu diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Yapıların denetlenmesinde hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetim olarak Türkiye'nin yapması gereken daha çok işi olduğunu kaydeden Yıldız, depremde yeni binaların bile yıkılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. -Nükleer santraller ve deprem- Türkiye'de yapılacak nükleer santrallerin olası depremlerde çok büyük sorunlar doğurup doğurmayacağı yönündeki soruları ise Yıldız, şöyle yanıtladı: ''Nükleer güç santralleri çok açık söylüyorum Türkiye'nin en güvenilir yapısı olacak. Çünkü bu işin fonksiyonu itibariyle, riski itibariyle her türlü önlemini alıyorsunuz. 11 başlıkta 88 argümanı tekrar tekrar elden geçireceğiz. O süreç başladı. Düşünün, arabayla bir uçağın güvenlik sistemlerini karşılaştırın, risk arttıkça güvenlik sistemleri de artar. O yüzden nükleer güç santralleri tartışmasız en güvenli yapımız olacak. Depremden dolayı nükleer güç santrali risk yaşanmayacak. Gidip oraya 20 küsur milyar dolar para yatıracaksınız, o enerji noktası sistemin önemli bir parçası olacak buna rağmen riski kabul edeceksiniz, kusura bakmayın ne kamu ne de özel sektör böyle bir riski alır. Bu riski almak için deli olmak lazım. Biz de müsaade etmeyiz buna. O yüzden kaygı ve endişeye mahal yok. Nükleer güç santrali hiç tereddütsüz söyleyeyim bu ülkenin en sağlam yapısı olacak.'' -Ermenistan'ın Türkiye sınırındaki nükleer güç santrali- Van'da yaşanan depremden sonra hemen Ermenistan'ın Türkiye sınırına yakın nükleer güç santraliyle ilgili yetkililerden bilgi istediğini belirten Yıldız, söz konusu bölgeden anlık veri alınmasını sağlayan bir sistemin bulunduğunu, ama değerlerde bir yükselmenin görülmediğini açıkladı. Ermenistan'daki nükleer güç santralin yaşını doldurduğunu ifade eden Yıldız, yaşını doldurmuş santrallerin kapatılması için girişimde bulunacaklarını söyledi. Yıldız, şöyle devam etti: ''Yaşını doldurmuş her santrale hele hele yanı başımızdakilere karşıyız. Dünyada 40 yaşını doldurmuş 26 adet nükleer güç santrali bulunuyor. Bunların kapatılması gerekiyor. Şimdi şöyle bir kolaycılığa gidilmeye başlandı. Bu santralleri kapatmayı nükleerden vazgeçmek olarak lanse ediyorlar, bu çok yanlış bir şey. Bir şeyin arkasına sığınarak, zaten süresi gelmiş santrali kapatarak nükleerden vazgeçtiğiniz mesajını veremezsiniz, kapatmak doğru bir şey vazgeçtik mesajını vermek yanlıştır. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bu konularda yetkilidir onun nezdinde süresini dolduran her santralin kapatılması için girişimde bulunacağız.''