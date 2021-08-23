Yıldız Holding, PNS Pendik Nişasta'yı Alpinves'e satıyor

Yıldız Holding, yüzde 50 ortağı olduğu PNS Pendik Nişasta AŞ'nin satışı için İngiltere merkezli varlık yönetim şirketi Alpinves ile anlaşma sağladı. İşlemin sonucunda Alpinvest ve Cargill, şirkette eşit paylarla yola devam edecek. Yıldız Holding Nisan ayında iştiraklerinden Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj’ı Avusturyalı ambalaj şirketi Constantia Flexibles’a 120 milyon Euro'ya satışı için anlaşma imzalamıştı.

Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Yıldız Holding, yüzde 50 ortağı olduğu PNS Pendik Nişasta AŞ'nin satışı için Alpinvest ile anlaşmaya vardı. Satış işleminin sonucunda İngiltere merkezli varlık yönetim şirketi Alpinvest ve Cargill, şirkette eşit paylarla ortaklığını sürdürecek. Açıklamada, Yıldız Holding'in satıştan elde edilen gelirle atıştırmalık ve perakendeye odaklanma stratejisine güç katacağı, PNS'ye yeni ortak olarak giren Alpinvest'in ise hızlı aksiyon alma yeteneklerinin, Cargill'in global tecrübesiyle birleştiğinde şirketi daha ileri hedeflere taşıyacağı vurgulandı.

Tütüncü: Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz

Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, satış işlemi sonrası şunları söyledi:

"Ana faaliyet alanlarımız olan atıştırmalık ve perakende alanına odaklanma stratejimiz kapsamında portföyümüzde sadeleşmeye gidiyoruz. Tecrübemizle büyüttüğümüz katma değerli işletmeleri, kârlılık seviyesi yüksek şirketler olarak satıyor ve ana işlerimize kaynak sağlıyoruz. Şimdi de PNS Pendik Nişasta AŞ'nin satışını gerçekleştirerek, bu strateji kapsamında yeni ve güçlü bir adım attık. PNS Pendik Nişasta AŞ'nin yüzde 50 hissesinin, Oba Makarna'nın çatı şirketi Alpinvest'e satışı konusunda anlaşma sağladık. PNS Pendik'in satış işlemini başarıyla gerçekleştirip elde edeceğimiz kaynağı ana işlerimizde daha da büyüme için kullanarak ülkemiz ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ana işlerimize odaklanarak ülkemizde ve global pazarlarda büyümeye devam edeceğiz."

Özgüçlü: Global düşünüp, hızlı aksiyon alacağız

Oba Makarna ve Alpinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Özgüçlü ise yaptığı açıklamada, “Alpinvest olarak iştirak şirketimiz, aynı zamanda Türkiye makarna ihracatında sekiz yıldır liderliğini sürdüren Oba Makarna ile elde ettiğimiz tecrübeyi, Cargill'in dünya tecrübesiyle birleştirerek, bu sektörde de öngörülerimizle başarıyı hedefliyoruz. Alpinvest olarak yatırımlarımızla Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşlemin taraflar için hayırlı olmasını dileriz" dedi. (ANKA)

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