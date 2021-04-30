Yıldız Holding ambalaj şirketini 120 milyon Euro'ya Avusturyalı şirkete sattı

Yıldız Holding iştiraklerinden Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj’ın Avusturyalı ambalaj şirketi Constantia Flexibles’a 120 milyon Euro'ya satışı için anlaşma imzalandı. Constantia Flexibles, merkezi Viyana, Avusturya’da bulunan esnek bir ambalaj üreticisi. Constantia Flexibles, ağırlıklı olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da olmak üzere 18 ülkede yaklaşık 32 üretim tesisinde yaklaşık 8 bin kişiyi istihdam ediyor. Propak Ambalaj’ı satın almak üzere anlaşma imzalayan Constantia Flexibles da halen 16 ülkede 37 tesis ve yaklaşık 8 bin 300 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

“Propak Ambalaj, global pazarda büyümesine devam edecek“

45 yıl önce kurulan Propak, flexo ve rotogravür baskı kabiliyetleriyle Türkiye’nin lider baskılı esnek ambalaj üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. 2017 yılında Yıldız Holding’in girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim’in bünyesine katıldıktan sonra gerek üretim gerekse inovasyon yeteneklerini daha da geliştirerek büyük değer kazanan Propak, üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini ihraç ediyor. İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve İskandinavya gibi toplam 24 ülkede 100’den fazla müşterisine yıllardır en kaliteli ürünleri sunan Propak Ambalaj, 40 bin metrekareyi aşan Düzce üretim tesisi ve 360 çalışanıyla, sürdürülebilirlik ilkelerinden taviz vermeden tüm dünyaya hizmet veriyor.

Ülker CEO’su ne dedi?

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, "2017 yılında satın aldığımız Propak Ambalaj’ı bugün daha da verimli ve kârlı bir şirket olarak Constantia Flexibles’a devretmek üzere ilk adımı atmış bulunuyoruz. Gözde Girişim çatısı altında son yıllarda göstermiş olduğu başarılı performansı neticesinde Propak Ambalaj, esnek ambalaj sektöründe dünyanın en büyük 3’üncü şirketi olan Constantia Flexibles bünyesinde tam anlamıyla global bir oyuncu olacak. Propak’ın bu yeni dönemde daha da başarılı işlere imza atacağına inanıyor, satış anlaşmasının tüm taraflara hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Ülker'in de sahibi olan Yıldız Holding 2018'de yaklaşık 6.5 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmıştı. Bu dönemde Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker (Yukarıdaki fotoğraf), borçlarını ödemek için varlık satışı yapacaklarını açıklamıştı.