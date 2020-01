Yıldız Holding, Burhan Doğançay sergisine ev sahipliği yapıyor

Türk resminin önemli isimlerinden Burhan Doğançay'ın birbirinden değerli eserleri, Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Bu kez, Mavi Senfoni’nin de aralarında bulunduğu Burhan Doğançay’ın eserlerinden oluşan özel bir seçki ziyarete açılacak.

18 Kasım 2016 tarihine kadar Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’nda sanatseverleri ağırlayacak olan sergide ressam Burhan Doğançay’ın birbirinden değerli eserleri yer alıyor.

Sergide yer alan 19 resmin yer aldığı seriler şöyle sıralanıyor:



Koniler

Kurdeleler

Çerçeveli Duvarlar

Çifte Gerçeklik

Formula 1

Grego

Doğançay sergisinde bu serilere ek olarak Kurdeleler serisinden bir Aubusson duvar halısı ve Yahşi Baraz objektifinden on sekiz tane portre ve atölye fotoğrafları ile 1977 yılından bir adet sergi afişi de yer alıyor.

Kendine özgü eserleriyle Burhan Doğançay

Burhan Doğançay, insanların kent duvarlarında bıraktığı izleri inceler. Silinen yazıları, üstü örtülü panoları, farklı coğrafyalardan ikonlaşmış siyaset ve sanat insanlarını, popüler kültürden semboller ve zamanın katmanları ile beraber tuvale taşır. Zamanın ruhunun coğrafyalara göre kılık değiştirdiğini fark ettiğimiz eserlerinde, tüketim ve iletişim gibi meseleleri irdelemiş, yırtılmış afişleri ve çok katmanlı duvarları, birer hazır nesne olarak görmüş ve kendine özgü üslubuyla yorumlamıştır.

Hafta sonu ücretsiz gezilebilir

Sergi 18 Kasım 2016 tarihine kadar, hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında 0216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak; hafta içi 17.00-20.00 ve hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında ise randevusuz gezilebilecek.

Yıldız Holding sanat koleksiyonu

Yirmi yıl boyunca çeşitli müzayede ve sergilerden alınan, 1000'i aşkın eserin yer aldığı resim ve hat koleksiyonu Çamlıca Seminer Salonu’nda ve şirketlerin ofislerinde sergileniyor.

Animasyonlu Görseller için:

Eye Opener - Göz Açıcı



Burhan Doğançay 2000 yılında New York’ta çektiği göz fotoğrafını bu eserin odak noktası olarak kullanmıştır. Sanatçının vefatından sonra fotoğrafın aslı “Picture the World: Burhan Doğançay as Photographer” sergisi kapsamında Istanbul, Ankara, Porto, Lizbon ve Taipei’de sergilenmiştir.

Video linki

Mavi Senfoni – Symphony in Blue

Burhan Doğançay, “Mavi Senfoni” adlı eserini, Sultan Ahmet Camii’nin içinde yer alan İznik Çinileri ve 17. yüzyılda kullanılan Osmanlı motiflerinden esinlenerek kolaj ve fümaj teknikleriyle yorumlar. Burhan Doğançay “Koniler” serisinden olan bu başyapıtını 1987 yılında, New York’ta Metropolitan Müzesi’nde açılan ve arasında Topkapı Sarayı’ndan gelen objelerin de olduğu “Muhteşem Çağ” sergisinden hareketle ilk İstanbul Bienali'nde sergilenmek üzere “Muhteşem Çağ” ve “Mimar Sinan” tabloları ile beraber üretmiş ve Osmanlı İmparatorluğunun zirve dönemine atıfta bulunmuştur.

Video linki

Big Bucks – Büyük Metelik

Koniler arasına yerleştirilmiş olan Amerikan dolarları ile Burhan Doğançay, sanat eserlerini ticari değeri ile ölçen anlayışı işaret eder. Dünyada artan materyalizmin sanattaki yansımasını “üzerindeki para kadar değeri var” imasında bulunarak, tuvale taşımıştır.

Video linki