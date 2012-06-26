Yıldırım'dan göçük yorumu: Dünyada da böyle, normal

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Ankara'da metro çalışması sırasında meydana gelen göçükle ilgili, ''Tedbirler alınmakla beraber zor bir iştir. Buna benzer olaylar yine de beklenebilir. Dünyada da böyledir, normaldir'' dedi.



Yıldırım bir gazetecinin, Ankara'da geçen hafta meydana gelen metrodaki göçüğü hatırlatarak ''Bunun sorumlusu kim, başka noktalarda da çatlakların oluştuğu ifade ediliyor'' sözleri üzerine, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını, bir yandan da idari incelemenin devam ettiğini söyledi.

Bu ve benzer olayların yine de beklenebileceğini belirten Yıldırım, şunları ifade etti:

''Yeraltında çalışıyoruz, Ankara'nın altında elektrik devreleri, kanalizasyon devreleri, her türlü şebekeler mevcut. Tedbirler alınmakla beraber zor bir iştir. Buna benzer olaylar yine de beklenebilir. Dünyada da böyledir, normaldir. Şimdiden hemen sonucu nedir, sorumlusu kimdir, araştırma inceleme yapmadan hüküm vermek haksızlık olur.''