Bakan Yıldırım: Çöken kaldırımda ölmek normal

Ankara'da 1 kişinin ölümüne neden olan metro inşaatındaki göçüğe ilişkin konuşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Yer altında çalışıyoruz, bu ve buna benzer olaylar beklenebilir, normaldir" dedi.

Ankara'da 4 gün önce metro inşaatında meydana gelen göçük nedeniyle, işe gitmek için yürüdüğü kaldırım bir anda çöken Kadir Sevim yaşamını yitirmişti. Bu konuya ilişkin konuşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bu ölümün "normal" olduğunu şu sözlerle anlattı: "Buna benzer olaylar beklenebilir, dünyadada böyledir, normaldir."

Bakan Yıldırım olayla ilgili hem savcılık hem de idari soruşturmanının sonucunu beklemek gerektiğini söyledi. Bakan Yıldırım, "Bu sadece Türkiye'de olan bir durum değil. Dünyada da böyledir normaldir. Bu şimdiden hemen sonucu nedir, sorumlusu kimdir, araştırma inceleme yapmadan hüküm vermek haksızlık olur" dedi.

Bakana, Ankara'da metro çalışmasının yapıldığı diğer noktalarda da çatlaklar oluştuğu iddiaları soruldu. Yıldırım, bu konuda da garanti vermedi ve başkentlileri uyardı: "Yer altında çalışıyoruz. Ankara'nın altında elektrik, kanalizasyon devreleri, her türlü şebekeler mevcut. O bakımdan tedbirler almakla beraber zor bir iştir, buna benzer olaylar yine de beklenebilir."