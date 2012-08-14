Yıldırım Türker: İnsanlar kendi seçtikleri hayatın ahlakına göre yaşarlar

Köşe yazısı sansürlenince 16 yıldır yazdığı Radikal gazetesinden ayrılan Yıldırım Türker, "Benim görevim direnmek, onlar gazeteci değiller" dedi.

Yıldırım Türker 16 yıldır yazdığı Radikal gazetesinden önceki günkü köşe yazısına uygulanan sansür nedeniyle ayrıldı. İktidar odaklarına yönelttiği eleştirilerle tanınan Türker, Taraf gazetesinden Tuğba Tekerek'in ayrılık süreciyle ilgili sorularını yanıtladı.

Pazar günü, gazeteye gönderdiği “Stratejistler, Gazeteciler Devlet Kaynakları” başlıklı yazısının yayımlanmaması üzerine Radikal’den ayrıldığını söyleyen Türker süreci şöyle anlattı:

“Daha önceki yayın yönetmenleri döneminde de birkaç defa benzer girişimler olmuştu. Karşılıklı restleşmeler yaşandı. Ben direndim ve yazılarım olduğu gibi yayımlandı. Pazar günü önce editör aradı, yazının bir bölümünü çıkarmamı istedi. Sonra Eyüp Can arayıp yazımı sorunlu bulduğunu, bu haliyle yayımlamak istemediğini söyledi.”

“Benim görevim direnmek, yazının yayımlanmasını sağlamak, başka da yapabileceğim bir şey yok” diyen Türker, meselenin tek yazı olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Zannediyorum Eyüp Can’ı çok sıkıştırıyorlardı. O da çekindi. Yeterince direnmiş olduğuna karar vermişti. Kendisinin bana yakınmışlığı yok ama benim yazılarımla ilgili zorlandığını biliyorum. En ufak bir şekilde hakkını yemek istemem, bana herhangi bir saygısızlığı olmadı. Ama insanlar kendi seçtikleri hayatın ahlakına göre yaşarlar.”

Başbakan Erdoğan’ın medyaya baskısını eleştiren Türker, buna karşılık anaakım medyada yayın yönetmenlerinin tutumuyla ilgili, “İdare etmeye çalışıyorlar. Bana kalırsa gazeteci değiller. Kaygılarının gazeteciliğe yönelik olduğuna inanmıyorum. Hakemlik, işadamlığı yapıyorlar” dedi.

Türker, Radikal’den ayrılmasına üzülmediğini belirterek, “Aslında böyle bir şeyi daha önce bekliyordum. Ben 16 yıldır yazıyorum. Artık yeter. Radikal’de genç, parlak, gurur duyduğum yazarlar var” dedi ve ekledi:

“Onlar da direndikleri kadar direnecekler.”



Tarhan Erdem de mağdur



Bu arada Tarhan Erdem’in önceki günkü yazısının da Radikal tarafından yayımlanmadığı ortaya çıktı. Erdem, konuyla ilgili “Seyahatteyim. Ne olduğunu bilmiyorum. Yazı dün (önceki gün) yayımlanacaktı, beni arayıp yarın (bugün) yayımlanacağını söylediler. Teknik hata değil. Belki de endişelendiler” dedi.