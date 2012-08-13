Radikal, Tarhan Erdem'in yazısını yayımlamadı mı?

KONDA Araştırma Şirketi Başkanı Tarhan Erdem'in Radikal gazetesinde bugünkü yazısının sansürlendiği iddia edildi.

Radikal'de Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can'ın Yıldırım Türker'in yazısına müdahale etmesi üzerine Türker'in istifası kulislere bomba gibi düşerken, bugün Tarhan Erdem'in köşe yazısının da gazetede yayımlanmadığı iddia edildi.

medyaradar.com'un haberine göre; Yıldırım Türker'in yazısının sansürlendiği sırada Radikal'de ikinci bir yazarın daha yazısı makaslanmış.

O köşe yazarı Radikal'in saha araştırmaları ile de tanınan yazarı Tarhan Erdem.

Erdem'in de bugünkü köşe yazısında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Mynmar gezisi üzerine yazdığı söyleniyor.